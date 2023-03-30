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Toza aldırış etmeden enkaz çalışmasını görüntülediler!

İHA
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Giriş: 30.03.2023 10:48
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından kontrollü bina yıkım çalışmaları sürüyor. Çevredeki bazı vatandaşlar da yüksek katlı binaların yıkım çalışmasını toza aldırış etmeden cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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