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Touch Point Bellona: Online alışverişte yepyeni bir deneyim noktası

Touch Point Bellona: Online alışverişte yepyeni bir deneyim noktası

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Giriş: 10.10.2024 15:40
Bellona, online ve fiziksel mağaza deneyimini bir araya getirdiği ilk Touch Point Bellona noktasını Ankara’da açtı.
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