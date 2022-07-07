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Tosunu yiyen ayıyı drone ile kovaladı

İHA
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Giriş: 07.07.2022 10:02
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı. Drondan kaçan ayının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.
Tosunu yiyen ayıyı drone ile kovaladı
Tosunu yiyen ayıyı drone ile kovaladı
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