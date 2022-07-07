07 Temmuz 2022, Perşembe
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Tosunu yiyen ayıyı drone ile kovaladı
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı. Drondan kaçan ayının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.