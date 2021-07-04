04 Temmuz 2021, Pazar
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'Tosuncuk' Türkiye'de! Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın cezası ne olacak? İşte son gelişmeler...
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu ve Aydın dün akşam Türkiye'ye getirildi. Peki, 3 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın hakkında halen devam eden davalarda ne kadar hapis cezası isteniyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.