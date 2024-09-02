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Torununu senelerdir sırtında taşıyor! Aile Bakanlığı destek olacak

Torununu senelerdir sırtında taşıyor! Aile Bakanlığı destek olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 01:36
Esenyurtta 10 yaşındaki Yiğit, Spina Bifa isimli omurga rahatsızlığına sahip. Yaşıtları gibi parkta oynayamayan Yiğit’in süper kahramanı ise dedesi çünkü yıllardır onu sırtında parka götürüyor. Birlikte oynadıkları park videosu sosyal medyada gündem oluncaysa Yiğit için yeniden iyileşme umudu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Yiğit ve dedesine destek telefonu açtı ve "Sizi yalnız bırakmayacağız" dedi.
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