Toruna saldırdı dedeyi öldürdü! Torununu korumak isterken öldürüldü

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren, kızı ve torunuyla yemek yiyordu. Gültiren'in 10 yaşındaki torunu yemeğin ardından dedesinin aracı yerine, benzettiği başka bir otomobile bindi. Ama bu yanlışlık yüzünden 10 yaşındaki kız hiç beklemediği bir tepki gördü. O aracın sahibi kızı dövmeye kalkıştı. Kızın dedesi, bu duruma müdahale edince yumrukların hedefi oldu. Yaşlı adam hayatını kaybetti.

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