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Tortum Şelalesi'nde bayram yoğunluğu! Turistler doğa harikası bölgeye akın ediyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 13:02
Güncelleme:11.04.2024 13:03
Erzurum'daki Tortum Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda da misafirlerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden detayları canlı yayında aktardı.
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Tortum Şelalesi’nde bayram yoğunluğu!
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