Toros yaylarında bal mesaisi! Mersinli arıcılardan kaliteli bal üretimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, Eğriçayır Yaylası'nın yolunu tuttu. Zengin florasıyla bilinen yaylada üreticiler dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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