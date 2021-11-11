11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: “Beni güzel çekin”

Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: “Beni güzel çekin”

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2021 10:19
Adana polisinin yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan biri olan kadın, basın mensuplarına “beni güzel çekin” diyerek poz verip tepki gösterdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak aralarında uyuşturucu sattığı öne sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada 4'ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların üst ve araç aramasında ise 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında torbacı bir kadın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "beni güzel çekin, güzel çıksın" diyerek poz verip tepki göstermesi dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emlak piyasasına meydan okuyan evler!
Emlak piyasasına meydan okuyan evler!
Polis yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı
Polis yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı
Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı
Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı
Çaldıkları paranın iki katını getirip özür diledi
Çaldıkları paranın iki katını getirip özür diledi
Kılıçlı vahşet! İfadesinde ne anlattı?
Kılıçlı vahşet! İfadesinde ne anlattı?
Baba ve oğulun öldüğü korkunç kaza kamerada
Baba ve oğulun öldüğü korkunç kaza kamerada
Çift başlı kaplumbağa görenleri şoke etti
Çift başlı kaplumbağa görenleri şoke etti
Altyapı sorunu vatandaşa evini sattırıyor
Altyapı sorunu vatandaşa evini sattırıyor
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Polis lojmanlarına saldıran PKK’lı tutuklandı
Polis lojmanlarına saldıran PKK'lı tutuklandı
Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Fotokapana yansıyan düello!
Fotokapana yansıyan düello!
Daha Fazla Video Göster