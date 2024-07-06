Toprak onun elinde şekil alıyor! Çömlekçilik teknolojiye direniyor

Sanayinin ilerlemesi ve yapay zeka benzeri teknolojilerin gelişmesiyle birlikte birçok meslek dalı değerini kaybetmeye başladı. İşte o mesleklerden biri de çömlekçilik. İzmir'de yaşayan 58 yaşındaki çömlek ustası Ahmet Taşhomcu ilerlemiş yaşına rağmen kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini ayakta tutmak için çabalıyor. Gelin şimdi çömlekçilik mesleğini Ahmet ustadan dinleyelim….

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