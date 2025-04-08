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Toprağa verdiler ama hayatta çıktı! Ölmedim diye aradı

Toprağa verdiler ama hayatta çıktı! “Ölmedim” diye aradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 11:39
"Bir varmış, bir yokmuş..." Bu masallara giriş cümlesi biliyorsunuz. O sözün gerçek anlamına örnek bir hikaye var. Ailesine Erol Talaşlı için öldü dendi. Onlar için büyük bir yıkım oldu tabii. Cenazesi defnedildi. Ancak daha sonra yakınlarına bir telefon geldi. İnanılması güç ama hayatını kaybetti sanılan kişidendi. İşte sonrası...
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Toprağa verdiler ama hayatta çıktı! Ölmedim diye aradı
Toprağa verdiler ama hayatta çıktı
Toprağa verdiler ama hayatta çıktı
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