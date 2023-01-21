21 Ocak 2023, Cumartesi
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Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
Renkli ve neşeli yönleriyle bilinen romanlar, çoğu zaman dışlanmaya maruz kaldı. Ancak onlar için milat sayılacak tarih 2016 yılı oldu. Bir zamanlar ötekileştirilenler, Roman açılımı ile birlikte toplumun her alanında haklarına kavuştu.