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Toplumun neşeli yüzü: Romanlar

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Giriş: 21.01.2023 17:50
Renkli ve neşeli yönleriyle bilinen romanlar, çoğu zaman dışlanmaya maruz kaldı. Ancak onlar için milat sayılacak tarih 2016 yılı oldu. Bir zamanlar ötekileştirilenler, Roman açılımı ile birlikte toplumun her alanında haklarına kavuştu.
Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
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