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Toplu taşımada tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada

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Giriş: 17.07.2023 15:52
Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına yolculardan tokat gibi cevap geldi. Hakaret eden kadına "Ya otobüsten aşağıya in ya da genç kızdan özür dile" diyerek haddini bildiren yolcular, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişinin de takdirini kazandı. Yaşanan olay otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada
Tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada
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