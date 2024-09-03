Toplu taşıma araçlarının sistemlerini hacklediler! O şüpheliler Diyarbakır’da yakalandı

Kocaeli'de resmi ve özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı göndererek sistemi hackleyen 2 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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