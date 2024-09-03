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Toplu taşıma araçlarının sistemlerini hacklediler! O şüpheliler Diyarbakır’da yakalandı

Toplu taşıma araçlarının sistemlerini hacklediler! O şüpheliler Diyarbakır’da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 18:28
Kocaeli'de resmi ve özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı göndererek sistemi hackleyen 2 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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