Toplu taşıma araçlarında koronavirüs alarmı |Video

Yurt genelinde koronavirüse karşı teyakkuza geçildi. Bazı illerde metro, tramvay ve otobüsler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs alarmı verildi. Türkiye'de ölümcül koronavirüs vakasının görülmesi ardından teyakkuza geçildi.

Yurdun birçok noktasında toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor. koronavirüse karşı önlemler sadece araçlarla da sınırlı değil, istasyonlar da dezenfekte ediliyor.

Bazı toplu taşıma araçları ise her sefer öncesi elden geçiriliyor..

Zabıta, sterilizasyon çalışmalarını denetlerken, dolmuş esnafına da hijyen kurallarına ilişkin uyarılar yapıldı.