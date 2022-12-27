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Topladığı gazetelerden yaptı! 3,5 metre uzunluğunda

İHA
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Giriş: 27.12.2022 11:31
Bursa'da heykel ve kalıp ustası Burhan Yılmaz topladığı gazetelerden 3,5 metre uzunluğunda dev ejderha maketi yaptı. Dev ejderhayı görenler gerçek sandı.
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