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Tolga Karel ölümden döndü! Tolga Karel'in tırı alev alev yandı o anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2021 15:43
Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Kısa sürede lojistik firması kuran Karel, ölümden döndü. Kullandığı tırın önce freni patladı ve ardından alev aldı. Kendisini son anda araçtan atan Karel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tolga Karel ölümden döndü!
Tolga Karel ölümden döndü!
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