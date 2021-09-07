07 Eylül 2021, Salı
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TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak | TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
2021 TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve tüm detaylar belli oldu. TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyenler için yüzde 22 indirim yapacak. 21 Eylül'de başlayacak kampanyanın ayrıntıları Mehmet Salri Uğurbaş aktardı.