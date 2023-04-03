TOKİ konutları davalarla engellendi! Mağdur aileler Karabağlar Belediyesi’ne tepkili

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İzmir Karabağlar Uzundere'de yeni konutların yapılması için 4 yıl önce harekete geçti. Ancak Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı, 750 aile mağdur ediliyor.

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