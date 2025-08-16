Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana geldi. Sulusaray istikametinden Yeşilyurt yönüne giden Y.A. idaresindeki 66 FH 688 plakalı otomobil, ilçe çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolda takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sulusaray İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

