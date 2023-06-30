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Tokat'ta kazaya müdahale eden Polise otomobil çarptı 7 yaralı

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Giriş: 30.06.2023 16:04
Güncelleme:30.06.2023 16:04
Tokat'ta hafif ticari aracın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ki duvara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi Aydın Kartal ve kazada yaralanan 6 kişinin tedavileri devam ediyor.
Kazaya müdahale eden Polise otomobil çarptı
Kazaya müdahale eden Polise otomobil çarptı
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