30 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tokat'ta kazaya müdahale eden Polise otomobil çarptı 7 yaralı
Tokat'ta hafif ticari aracın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ki duvara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi Aydın Kartal ve kazada yaralanan 6 kişinin tedavileri devam ediyor.