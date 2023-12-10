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Tokat'ta katliam gibi iki ayrı kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 10.12.2023 09:43
Son dakika haberine göre Tokat'ta gece saatlerinde katliam gibi iki kaza meydana geldi. Kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan başka bir kazada kamyona arkadan çarpan otomobildeki çift öldü.
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