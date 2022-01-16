Tokat’ta kar keyfi sürmek isteyen vatandaşların hevesi kursağında kaldı

Tokat'ta karı keyfini sürmek için Topçam yaylasına gitmek isteyen vatandaşlar kar ve buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Buzlanmadan kaynaklı yolu kapatan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı.

Tokat'ta dört gözle bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların pek çoğu eğlenmek için şehir merkezine 15 kilometre mesafede yer alan Topçam yaylasına gitmek istedi.

BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Çamdere köyü yakınlarında kar yağışı sonucu oluşan buzlanma araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanma nedeniyle kayarak yolu kapatan araçlar vatandaşların yardımı ile kurtarılmaya çalışıldı.

VATANDAŞLAR ARAÇLARI İTEREK YOLU AÇMAYA ÇALIŞTI

Vatandaşlar bazı araçları iterek yolu açmaya çalıştı.

BAZILARI DA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Araçlarını kenara çekerek yolun açılmasını bekleyen bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kızakla kayan vatandaşlar kar yağışı altında farklı bir gün geçirdi.