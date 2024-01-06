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Tokat’ta kadınlara özel kıraathane! Tokatlı kadınlar kendilerine özel kıraathanede sosyalleşiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 17:56
Tokat Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde açılan “Hanımlar Kıraathanesi”, kadınların sosyalleşme mekanı oldu. Kadınların doğum günü ve günlerini bile düzenledikleri işletme, yoğun ilgi görüyor. İşte haberimizin detayları…
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Tokat’ta kadınlara özel kıraathane!
Tokat’ta kadınlara özel kıraathane!
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