Tokat’ta kadınlara özel kıraathane! Tokatlı kadınlar kendilerine özel kıraathanede sosyalleşiyor

Tokat Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde açılan “Hanımlar Kıraathanesi”, kadınların sosyalleşme mekanı oldu. Kadınların doğum günü ve günlerini bile düzenledikleri işletme, yoğun ilgi görüyor. İşte haberimizin detayları…

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