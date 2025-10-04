04 Ekim 2025, Cumartesi

Tokat’ta jandarma denetiminde ilginç anlar: Koltuk değişimi dron kamerasına yansıdı

Tokat’ta jandarma denetiminde ilginç anlar: Koltuk değişimi dron kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 10:36
Edinilen bilgiye göre 60 HE 289 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y., yol kenarında jandarma ekiplerinin uygulamasını fark edince aracı sağa çekti. O sırada direksiyon başındaki sürücü, arka koltuğa geçti; arka koltukta oturan yolcu ise sürücü koltuğuna oturdu. Koltuk değişimi, jandarmanın havadan denetim yaptığı dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Koltuk değişimi anları kayıt altına alınan otomobil durduruldu. Sürücü ve yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken ehliyetsiz sürücüye 18 bin 700 TL para cezası uygulandı.
