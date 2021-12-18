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Tokat’ta “helikopter düştü” ihbarı asılsız çıktı

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Giriş: 18.12.2021 15:49
Tokat'ta helikopter düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tokat Merkeze bağlı Kömeç köyünde dağlık alanda duman gören bir vatandaş 112'ye helikopter düştü ihbarında bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresinde yapılan araştırmada dumanın kuruyan otların yakılması sonucu çıkan dumandan kaynaklandığı tespit edildi. Ekipler ihbarın asılız çıkması üzerine normale döndü. Köylüler ise olayın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.
Tokat’ta “helikopter düştü” ihbarı asılsız çıktı
Tokat’ta “helikopter düştü” ihbarı asılsız çıktı
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