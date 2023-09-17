Tokat’ta gizemli mezar

Tokat'ta yaklaşık 100 yıldır yolun ortasında kalan mezar görenlerin dikkatini çekiyor. Üstelik mezarın kime ait olduğu da bilinmiyor. A Haber muhabiri Murat Onur gizemli mezarın bulunduğu noktadan detayları aktardı.

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