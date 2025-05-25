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Tokat’ta gece başlayan yayla göçü böyle görüntülendi

Tokat'ta gece başlayan yayla göçü böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.05.2025 01:07
Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte yüzyıllardır süregelen geleneksel yayla göçü de başladı. Kış mevsimini küçükbaş hayvan sürüleri ile köylerde geçiren besiciler, yaz aylarını daha serin ve verimli yaylalarda geçirmek üzere yola çıktı. Gece saatlerinde başlayan göç sırasında Tokat şehir merkezinden geçen küçükbaş sürüsü etkileyici görüntüler oluşturdu. Sürünün geçişi sırasında şehir trafiği kısa süreliğine aksasa da, vatandaşlar bu nadir anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Göç anları, dron ile havadan da görüntülenerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
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Tokat’ta gece başlayan yayla göçü böyle görüntülendi
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