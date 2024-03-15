15 Mart 2024, Cuma
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Tokat'ta davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı
Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine, bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı. İmren Sitesi'nde yaşanan komşuluk vefa gösterisi sosyal medyayı salladı.