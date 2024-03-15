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Tokat'ta davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı

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Giriş: 15.03.2024 09:08
Güncelleme:15.03.2024 09:09
Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine, bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı. İmren Sitesi'nde yaşanan komşuluk vefa gösterisi sosyal medyayı salladı.
Davulcunun uğramadığı siteyi bağırarak sahura kaldırdı
Davulcunun uğramadığı siteyi bağırarak sahura kaldırdı
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