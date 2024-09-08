08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tokat’ta bin 100 rakımda fasulye üretimi

Tokat’ta bin 100 rakımda fasulye üretimi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2024 15:22
Tokat'ın Pazar ilçesinde bin 100 rakımda fasulye üretimi yapılıyor. Üreticiler binbir zahmetle ürünlerini topluyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bin 100 rakımda fasulye üretimi
Bin 100 rakımda fasulye üretimi
Kuymak yapmanın püf noktaları! Ustası anlattı
Kuymak yapmanın püf noktaları! Ustası anlattı
Yağmur nedeniyle inşaata duvar yıkıldı!
Yağmur nedeniyle inşaata duvar yıkıldı!
TEM’de tır yangını! Bölgede trafik kilit
TEM'de tır yangını! Bölgede trafik kilit
Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi!
Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi!
Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!
Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!
A Haber Narin’in bulunduğu yerde
A Haber Narin’in bulunduğu yerde
Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Narin’in otopsisi nasıl yapılacak?
Narin’in otopsisi nasıl yapılacak?
Narin’in akrabası A Haber’e konuştu!
Narin’in akrabası A Haber’e konuştu!
Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu
Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu
Daha Fazla Video Göster