Tokat’ta altın ceviz yarışması! Faydaları saymakla bitmiyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde Altın Ceviz Yöresel Ürünler ve Kültür Festivali başladı. En iyi cevizin belirlenmesi için çiftçiler kıyasıya yarıştı. Festivalde cevizin yanı sıra bir çok yöresel ürün de vatandaşlarla buluştu.

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