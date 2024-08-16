16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci kaza! Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci kaza! Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2024 01:38
Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tokat’ın Erbaa ilçesinde feci kaza!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci kaza!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Tarihi Alan’daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Tarihi Alan'daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Yaşlı adam balkondan düştü ve...
Yaşlı adam balkondan düştü ve...
Kontrollü yıkım planlanmıştı bina yan yattı!
Kontrollü yıkım planlanmıştı bina yan yattı!
Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı
Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı
Amasya’da motosikletle bisiklet çarpıştı!
Amasya'da motosikletle bisiklet çarpıştı!
Aydemir Akbaş’tan kahreden haber geldi!
Aydemir Akbaş'tan kahreden haber geldi!
31 suç kaydı bulunan sürücü serbest!
31 suç kaydı bulunan sürücü serbest!
Çiftçi dertli: Soğanda rekolte düştü
Çiftçi dertli: Soğanda rekolte düştü
Daha Fazla Video Göster