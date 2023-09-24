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Tokat'a değer katan proje

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Giriş: 24.09.2023 16:48
Tokat'ın turhal ilçesinden geçen yeşilırmak üzerinde yapılan 'kanal turhal' projesi hizmete giriyor. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler detayları aktardı.
Tokat’a değer katan proje
Tokat'a değer katan proje
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