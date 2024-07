Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.

