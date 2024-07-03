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Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.07.2024 16:39
Aydın'ın Efeler ilçesinde Tofaş marka otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
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