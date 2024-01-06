Tiyatro sanatçısı Ayla Algan’a veda

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan’ın geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü’nün sahibi olan Algan, 1964'te "Karanlıkta Uyananlar" filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başlamış, 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmi ile ilk kez başrol oynamıştı.