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Titanik yeniden inşa ediliyor

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Giriş: 15.03.2024 09:58
Tarihin en büyük deniz felaketinin başrolü Titanik yeniden inşa ediliyor. Orijinali ile aynı olacak geminin 2027 haziranında sefere çıkması planlanıyor.
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