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Tırnak büyüklüğündeki 0.25'lik altın kültürden vazgeçemeyenlerin tercihi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.07.2024 16:45
Hatay'da düğünlerde altın takma kültüründen vazgeçemeyen depremzede vatandaşlar, 0.25 gram ağırlığa ve tırnak büyüklüğüne sahip olan 600 TL bandındaki altına rağbet gösteriyor.
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