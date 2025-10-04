Tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tırın önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN