04 Ekim 2025, Cumartesi

Tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Giriş: 04.10.2025 13:27
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tırın önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.
