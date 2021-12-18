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TIR'ın çekici kısmı paramparça oldu! Feci kaza

İHA
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Giriş: 18.12.2021 01:13
Güncelleme:18.12.2021 01:13
Hatay’ın Antakya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Kemal Demircan (43) yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler...

Kaza, akşam saatlerinde Serinyol mahallesi Antakya -İskenderun otoyolunda Kemal Demircan yönetimindeki 16 AUE 78 plakalı TIR, Turhan Şen yönetimindeki 38 ABY 107 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön kısmı hurdaya dönen tır sürücüsü Kemal Demircan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralı şoförü araçtan çıkarıldı.

Yaralı tır şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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