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Tırın altında kalan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

Tırın altında kalan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 28.07.2024 11:45
Konya’nın Beyşehir ilçesinde Tır ile pat pat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.
Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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