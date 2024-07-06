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Tire’nin 68 yıllık dondurma ustası! Ayhan usta meslekte 68 yılı geride bıraktı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.07.2024 16:16
İzmir'in tire ilçesinde çırak olarak başladığı dondurmacılığı 68 yıldır sürdüren Ayhan Toran ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...
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Tire’nin 68 yıllık dondurma ustası!
Tire’nin 68 yıllık dondurma ustası!
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