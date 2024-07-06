Tire’nin 68 yıllık dondurma ustası! Ayhan usta meslekte 68 yılı geride bıraktı

İzmir'in tire ilçesinde çırak olarak başladığı dondurmacılığı 68 yıldır sürdüren Ayhan Toran ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...

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