27 Ağustos 2021, Cuma
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TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü! Otoyolda feci kaza
Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.