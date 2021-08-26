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TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü! Otoyolda feci kaza

İHA
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Giriş: 26.08.2021 09:07
Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.
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