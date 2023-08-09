TIR önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında TIR, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon yan yatarak devrilirken, TIR sürücüsü ise bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.