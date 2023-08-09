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TIR önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

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Giriş: 09.08.2023 09:10
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında TIR, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon yan yatarak devrilirken, TIR sürücüsü ise bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
TIR hurda yüklü kamyona çarptı
TIR hurda yüklü kamyona çarptı
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