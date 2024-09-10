10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tır kamyona arkadan çarptı, sürücü kabinde sıkıştı

Tır kamyona arkadan çarptı, sürücü kabinde sıkıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2024 12:26
Konya'nın Kulu ilçesinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kabinde sıkışan tır sürücüsü yaralandı.
Tır kamyona arkadan çarptı, sürücü sıkıştı
Tır kamyona arkadan çarptı, sürücü sıkıştı
İzmir’de belediye kirlilik cezası
İzmir’de belediye kirlilik cezası
Ata tohumuyla domates yetiştiriyor
Ata tohumuyla domates yetiştiriyor
Drift yapan sürücüye 36 bin TL ceza
Drift yapan sürücüye 36 bin TL ceza
Mıknatıs ile gölden dip avcılığı
Mıknatıs ile gölden dip avcılığı
İstanbul’da sahte içki operasyonu
İstanbul’da sahte içki operasyonu
Düğün konvoyuna 22 bin 770 TL para cezası
Düğün konvoyuna 22 bin 770 TL para cezası
Narin’in mezarına ziyaret! A Haber bölgede
Narin’in mezarına ziyaret! A Haber bölgede
Şoke eden taksi ücreti!
Şoke eden taksi ücreti!
Ayı turistin çadırına saldırdı
Ayı turistin çadırına saldırdı
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış
Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış
Denize düşen anne ve çocuğu kurtarıldı!
Denize düşen anne ve çocuğu kurtarıldı!
Daha Fazla Video Göster