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Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 12:08
Elazığ’da tır ile otomobilin çarpması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada
Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada
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