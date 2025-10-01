TIR bariyerlere ok gibi saplandı

01 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 09:01
Edirne-İstanbul TEM Otoyolu’nun 62’nci kilometresinde meydana gelen kazada, Bulgaristan plakalı bir TIR bariyerlere çarptı. Ekipler, trafik akışının aksamaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı.
