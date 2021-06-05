Tıp öğrencisi Ümmühan kan uyuşmazlığı tedavisine kesin çözüm buldu

Türkiye'de her 100 gebelikten 2-3'ünde görülen "kan uyuşmazlığı", özellikle ikinci gebelikten itibaren, bebeğin yaşamını tehdit ediyor. Tıp fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ümmühan Zeynep Bilgili'nin üzerinde çalıştığı TÜBİTAK destekli projesi, Türkiye'de ilk kez bebekten anneye geçen alyuvar miktarının tam olarak ölçülmesini sağlayacak ve kan uyuşmazlığı tedavisine kesin çözüm getirecek.