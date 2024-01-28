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Tıp literatüründe bir ilk

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Giriş: 28.01.2024 13:38
Türk Doktorları karaciğer naklinde tıp literatürüne girdi. dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Mücahit Özendi ve konuğu Prof. Dr. Sezai Yılmaz detayları aktardı.
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