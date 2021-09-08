Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan 'safsata' sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü milyonların ilk kez duyduğu bir soruya sahne oldu. Yarışmaya Alanya'dan katılan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisine ''Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin akıllı, bilgedir?'' sorusu yöneltildi. Genç yarışmacı 30.000 TL değerindeki soruda çift joker hakkını kullansa da elenmekten kurtulamadı. İşte detaylar...