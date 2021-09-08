08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan 'safsata' sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan 'safsata' sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 10:16
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü milyonların ilk kez duyduğu bir soruya sahne oldu. Yarışmaya Alanya'dan katılan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisine ''Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin akıllı, bilgedir?'' sorusu yöneltildi. Genç yarışmacı 30.000 TL değerindeki soruda çift joker hakkını kullansa da elenmekten kurtulamadı. İşte detaylar...
Ters köşe yapan ’safsata’ sorusu!
Ters köşe yapan 'safsata' sorusu!
İstanbul’da 2 tren burun buruna geldi!
İstanbul'da 2 tren burun buruna geldi!
O anlar bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
O anlar bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam’a...
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam'a...
Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Suveyda filmi gösterime giriyor
Suveyda filmi gösterime giriyor
İstanbul trafiği drone kamerasında
İstanbul trafiği drone kamerasında
Hastanede enfeksiyonlu iğne şoku!
Hastanede enfeksiyonlu iğne şoku!
İşçi minibüsü ve TIR çarpıştı! Korkunç kaza
İşçi minibüsü ve TIR çarpıştı! Korkunç kaza
Arkadaşından, damada 11 bin TL’lik telefon takısı
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı
Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı
Daha Fazla Video Göster