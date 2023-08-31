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Tina'yı kim alıkoydu? Esrarengiz kayıpta senaryolar değişti

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 11:43
76 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara köpeği Tina da katılıyor mu? Tina'yı kim alıkoydu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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Tina’yı kim alıkoydu?
Tina'yı kim alıkoydu?
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