Tina'yı kim alıkoydu? Esrarengiz kayıpta senaryolar değişti

76 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara köpeği Tina da katılıyor mu? Tina'yı kim alıkoydu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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